38-ая опергруппа
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38-ая опергруппа
8.92016, Squad 38 (38 sagidongdae) 1 сезон
Криминал, Драмы16+

38-ая опергруппа (сериал, 2016) смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Особый отдел полиции Сеула занимается расследованием крупных случаев уклонения от налогов, а помогать им будет известный мошенник, который знаком со всеми скрытыми махинациями.

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Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.6 IMDb