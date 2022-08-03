38-ая опергруппа. Сезон 1. Серия 11
9.02016, Squad 38 (38 sagidongdae)
Криминал, Драма16+

38-ая опергруппа (сериал, 2016) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн бесплатно

Особый отдел полиции Сеула занимается расследованием крупных случаев уклонения от налогов, а помогать им будет известный мошенник, который знаком со всеми скрытыми махинациями.

Страна
Южная Корея
Жанр
Криминал, Драма
Качество
Full HD
Время
58 мин / 00:58

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.6 IMDb