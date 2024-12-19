Стамбул
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100 мест, где поесть
3-й сезон
Стамбул
9.52023, Стамбул
Реалити - шоу18+

100 мест, где поесть (сериал, 2023) сезон 3 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

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О сериале

Шеф-повар и телеведущий Александр Белькович отправляется в путешествие по разным городам, чтобы составить гастрономическую карту России, а заодно попробовать что-то необычное.

Страна
Россия
Жанр
Реалити - шоу
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

8.8 КиноПоиск