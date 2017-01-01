100 ЧУДЕС СВЕТА (сериал, 2017) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн

Сюжет

На протяжении веков люди выделяли наиболее выдающиеся творения архитектурного гения человека и называли их «чудесами света». В настоящее время «современной» семеркой чудес света официально признаны: Колизей в Риме, Великая китайская стена, статуя Христа Искупителя в Рио-де-Жанейро, Тадж-Махал в Индии, Мачу-Пикчу в Перу, Чичен-Ица в Мексике и Петра в Иордании.



Однако ограничение мировых «чудес» всего семью кажется слишком узким, ведь в мире много интересного. Сериал покажет 100 чудес света, совершив путешествие по всему земному шару к местам, которые поражают воображение.



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