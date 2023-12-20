100 ЧУДЕС СВЕТА. Сезон 1. Серия 6
Wink
Сериалы
100 ЧУДЕС СВЕТА
1-й сезон
6-я серия
8.92017, 100 ЧУДЕС СВЕТА. Сезон 1. Серия 6
Документальный16+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

100 ЧУДЕС СВЕТА (сериал, 2017) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

На протяжении веков люди выделяли наиболее выдающиеся творения архитектурного гения человека и называли их «чудесами света». В настоящее время «современной» семеркой чудес света официально признаны: Колизей в Риме, Великая китайская стена, статуя Христа Искупителя в Рио-де-Жанейро, Тадж-Махал в Индии, Мачу-Пикчу в Перу, Чичен-Ица в Мексике и Петра в Иордании.

Однако ограничение мировых «чудес» всего семью кажется слишком узким, ведь в мире много интересного. Сериал покажет 100 чудес света, совершив путешествие по всему земному шару к местам, которые поражают воображение.

Страна
Франция
Жанр
Документальный
Время
50 мин / 00:50

Рейтинг

8.0 КиноПоиск