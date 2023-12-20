WinkСериалы100 ЧУДЕС СВЕТА1-й сезон26-я серия
2017, 100 ЧУДЕС СВЕТА. Сезон 1. Серия 26
Документальный
16+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»
100 ЧУДЕС СВЕТА (сериал, 2017) сезон 1 серия 26 смотреть онлайн
О сериале
На протяжении веков люди выделяли наиболее выдающиеся творения архитектурного гения человека и называли их «чудесами света». В настоящее время «современной» семеркой чудес света официально признаны: Колизей в Риме, Великая китайская стена, статуя Христа Искупителя в Рио-де-Жанейро, Тадж-Махал в Индии, Мачу-Пикчу в Перу, Чичен-Ица в Мексике и Петра в Иордании.
Однако ограничение мировых «чудес» всего семью кажется слишком узким, ведь в мире много интересного. Сериал покажет 100 чудес света, совершив путешествие по всему земному шару к местам, которые поражают воображение.
СтранаФранция
ЖанрДокументальный
Время51 мин / 00:51
Рейтинг
8.0 КиноПоиск