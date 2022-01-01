Звездный путь: Странные новые миры (сериал, 2022) сезон 2 серия 5 смотреть онлайн

Первая команда комического корабля «Энтерпрайз» продолжает изучать далекие уголки космоса, хранящие множество тайн и загадок. Удивительные планеты, необъяснимые явления и научные вопросы ждут в многосерийной космоопере «Звездный путь: Странные новые миры», 2 сезон которой доступен в подписке Amediateka.



Второй сезон вновь расскажет о Кристофере Пайке и его верной команде «Энтерпрайза», которым предстоит столкнуться с новыми угрозами и задачами. Они чудом предотвращают войну клингонов с Объединенной федерацией планет и находят пояс астероидов, отнимающих у людей память. Героям выпадает шанс вернуться в XXI век и повлиять на ход истории. Пайк защищает свободу Уны Чин-Райли в суде, Спок временно теряет вулканские гены, а Ухуру начинают преследовать видения из прошлого.



Чтобы увидеть научно-фантастические истории в самых разных жанрах, в том числе совместное приключение с героями анимационного спин-оффа «Нижние палубы» и даже серию-мюзикл, смотрите 2 сезон сериала «Звездный путь: Странные новые миры» в подписке Amediateka на Wink.

