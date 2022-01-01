Звездный путь: Странные новые миры (сериал, 2022) сезон 2 серия 4 смотреть онлайн
О сериале
Первая команда комического корабля «Энтерпрайз» продолжает изучать далекие уголки космоса, хранящие множество тайн и загадок. Удивительные планеты, необъяснимые явления и научные вопросы ждут в многосерийной космоопере «Звездный путь: Странные новые миры», 2 сезон которой доступен в подписке Amediateka.
Второй сезон вновь расскажет о Кристофере Пайке и его верной команде «Энтерпрайза», которым предстоит столкнуться с новыми угрозами и задачами. Они чудом предотвращают войну клингонов с Объединенной федерацией планет и находят пояс астероидов, отнимающих у людей память. Героям выпадает шанс вернуться в XXI век и повлиять на ход истории. Пайк защищает свободу Уны Чин-Райли в суде, Спок временно теряет вулканские гены, а Ухуру начинают преследовать видения из прошлого.
Чтобы увидеть научно-фантастические истории в самых разных жанрах, в том числе совместное приключение с героями анимационного спин-оффа «Нижние палубы» и даже серию-мюзикл, смотрите 2 сезон сериала «Звездный путь: Странные новые миры» в подписке Amediateka на Wink.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Боевик, Приключения
Время55 мин / 00:55
Рейтинг
- КФРежиссёр
Крис
Фишер
- АРРежиссёр
Аманда
Роу
- ЭАРежиссёр
Энди
Армаганян
- Актёр
Энсон
Маунт
- ИПАктёр
Итан
Пек
- КЧАктриса
Кристина
Чонг
- МНАктриса
Мелисса
Навия
- Актриса
Ребекка
Ромейн
- ДБАктриса
Джесс
Буш
- СРАктриса
Селия
Роуз Гудинг
- БОАктёр
Бабс
Олусанмокун
- АКАктриса
Алекс
Кэпп Хорнер
- ДДАктёр
Дэн
Джиннотт
- ДРСценарист
Джин
Родденберри
- БВСценарист
Билл
Волкофф
- АКСценарист
Акела
Купер
- КФПродюсер
Крис
Фишер
- ПГПродюсер
Пол
Гэдд
- Продюсер
Алекс
Куртцман
- ДППродюсер
Дави
Перес
- ДЛХудожник
Джонатан
Ли
- УБХудожник
Уильям
Бадж
- ГКОператор
Глен
Кинэн
- ЙАОператор
Йен
Андерсон
- КХКомпозитор
Кэй
Хэнли