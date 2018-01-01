Фильмы про экспедиции
Герои этих фильмов готовы отправиться на край света и рискнуть жизнью ради великих открытий и древних сокровищ. Собрали коллекцию лучших фильмов про первооткрывателей, исследователей и золотоискателей.
8.3
Амундсен
2019, 125 мин
9.2
Доспехи Бога: В поисках сокровищ
2017, 102 мин
8.5
Затерянный город Z
2016, 135 мин
Бесплатно
8.0
Нечто
2011, 98 мин
Бесплатно
7.7
Эльдорадо: в поисках Храма Солнца
2010, 95 мин
7.9
Эльдорадо: Дорога к Золотому городу
2010, 89 мин
9.0
Библиотекарь 2: Возвращение в Копи Царя Соломона
2006, 88 мин