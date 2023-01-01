Зов крови
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Зов крови

Зов крови (сериал, 2010) смотреть онлайн

8.82010, Lost Girl 4 сезона
Фэнтези, Зарубежные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

С началом половой жизни Бо понимает, что является суккубом. Она покидает воспитавшую еe человеческую семью и пытается найти себе подобных. Так девушка знакомится с кланом Фэйри, состоящим из разных мистических существ, и оказывается перед необходимостью выбрать тeмную или светлую сторону.

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Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Зов крови»

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