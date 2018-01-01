Биография

К.К. Коллинз — канадский актер. Родился в Торонто. В раннем детстве остался без родителей, с 6 лет воспитывался бабушкой. Увлекался спортом — играл в бейсбол, баскетбол, хоккей. Позже переехал в Лос-Анджелес. Являлся студентом Колледжа Монро, который расположен в Рочестере, учился по бейсбольной стипендии. Не выбрал престижные вузы, куда звали, так как хотел быть ближе к бабушке. Дебют К.К. Коллинза в кино случился в 1997 году, когда артисту дали роль Джамала Мартина в ленте «Строго на юг». Слава пришла к нему после съемок в ленте «Зов крови», где он сыграл детектива Хейла Сантьяго. Также снимался в картинах «Одиссея-5», «Ограбление по-французски», «Одержимый», «Отдел мокрых дел» и других.