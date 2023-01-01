Закон и порядок. Отдел оперативных расследований
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Закон и порядок. Отдел оперативных расследований

Закон и порядок. Отдел оперативных расследований (сериал, 2006) смотреть онлайн

2006, Закон и порядок. Отдел оперативных расследований 4 сезона
Драмы, Детективы16+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Российская адаптация знаменитого американского детектива. Каждая серия – новое дело для сотрудников специального отдела по расследованию преступлений на сексуальной почве. Тяжелая и грязная работа постоянно держит героев в нервном напряжении, но они с честью ее выполняют и остаются людьми.

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Рейтинг

4.4 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Закон и порядок. Отдел оперативных расследований»

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