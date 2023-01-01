Явление (2019)
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Явление (2019)

Явление (2019) (сериал, 2019) смотреть онлайн

2019, Emergence 1 сезон
Фантастика, Мистические18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Джо Эванс — мать-одиночка неугомонной девочки-подростка Бри, разведенная женщина 35 лет, строгий и ответственный начальник полицейского отдела в Лонг-Айленде.

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Рейтинг

6.4 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Явление (2019)»

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