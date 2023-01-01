Вознесение
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Вознесение

Вознесение (сериал, 2014) смотреть онлайн

2014, Ascension 1 сезон
Фантастика, Зарубежные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

История о тайной космической миссии правительства США, начатой в 1963 году, по ходу которой сотни мужчин, женщин и детей отправились в столетнее путешествие на корабле «Вознесение» с целью заселить новый мир. Пассажиры корабля начинают задаваться истинной целью миссии после таинственного убийства молодой девушки.

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Рейтинг

6.7 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Вознесение»

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