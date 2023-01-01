Восьмое чувство
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Восьмое чувство

Восьмое чувство (сериал, 2015) смотреть онлайн

2015, Восьмое чувство 1 сезон
Фантастика, Триллеры18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Группа людей из разных точек мира неожиданно оказываются ментально связанными. Теперь им придется найти способ выжить, потому что за ними начинают охотиться те, кто видит в них угрозу для этого мира.

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Актёры и съёмочная группа сериала «Восьмое чувство»