Волшебная кухня (мультсериал, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Развивающий мультсериал о девочке, которая очень хочет научиться готовить и попадает в необычную кухню, где совсем не страшно ошибаться. Майя мечтает овладеть кулинарным мастерством, но мама считает, что �дочь слишком мала для такого. Расстроенная девочка строит в своей комнате игрушечную кухню, в которую потом магическим образом переносится сама. Обитатели кухни всегда готовы поделиться с ней новыми интересными рецептами и помочь справиться с непростыми кулинарными задачами. А в качестве взрослого здесь — веселый и дружелюбный Хозяин кухни.



Все сезоны сериала Волшебная кухня смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.