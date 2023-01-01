Влечение
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Влечение (сериал, 2019) смотреть онлайн

8.32019, Instinto 1 сезон
Драмы, Детективы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Марко Маура — менеджер успешной технологической компании, выпускающей дорогие спорткары. Марко богат, харизматичен и привлекателен. Но на деле совершенно одинок. Его отдушина — закрытый секс-клуб, в который он ходит, чтобы реализовать свои потаeнные желания.

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Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Влечение»

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