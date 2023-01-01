8.62019, En el corredor de la muerte 1 сезон
Драмы, Мини-сериалы18+
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В камере смертников (сериал, 2019) смотреть онлайн
Сюжет
Испанская тюремная теледрама, основанная на реальных событиях. 27 июня 1994 года, Флорида. Владелец престижного ночного клуба найден убитым в своем особняке. Рядом с мужчиной обнаружены бездыханные тела двух его танцовщиц. Среди улик — лишь нечеткое видео с камеры наблюдения. Чтобы закрыть дело, полицейские обвиняют в преступлении испаноамериканца Пабло Ибара, задержанного за мелкую кражу. Оказавшись за решеткой, он решает доказать свою невиновность, и этот процесс затягивается на долгие 19 лет.
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Информация
СтранаИспания
ЖанрыДрамы, Мини-сериалы
Рейтинг
7.2 IMDb
- КМРежиссёр
Карлос
Маркес-Марсет
- МААктёр
Мигель
Анхель Сильвестре
- МААктриса
Марисе
Альварес
- РААктёр
Рамон
Агирре
- КСАктриса
Кристина
Солер
- ППАктёр
Пау
Поч
- ДКАктёр
Джанпьеро
Коньоли
- Актёр
Владимир
Крус
- ЛдАктриса
Лаура
де ла Ус
- КЛСценарист
Карлос
Лопес
- РКСценарист
Рамон
Кампос
- Продюсер
Фран
Араухо
- АБПродюсер
Ариэнн
Бенедетти
- ИКПродюсер
Исмаэль
Кальеха
- ВМХудожник
Виктор
Молеро
- СФХудожница
Сюсанна
Фернандес
- ХЛМонтажёр
Хавьер
Лаффайе
- ХМОператор
Хакобо
Мартинес