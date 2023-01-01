В камере смертников
Wink
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В камере смертников
8.62019, En el corredor de la muerte 1 сезон
Драмы, Мини-сериалы18+

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В камере смертников (сериал, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Испанская тюремная теледрама, основанная на реальных событиях. 27 июня 1994 года, Флорида. Владелец престижного ночного клуба найден убитым в своем особняке. Рядом с мужчиной обнаружены бездыханные тела двух его танцовщиц. Среди улик — лишь нечеткое видео с камеры наблюдения. Чтобы закрыть дело, полицейские обвиняют в преступлении испаноамериканца Пабло Ибара, задержанного за мелкую кражу. Оказавшись за решеткой, он решает доказать свою невиновность, и этот процесс затягивается на долгие 19 лет.

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Рейтинг

7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «В камере смертников»

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