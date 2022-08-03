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Улица потрошителя HD

Улица потрошителя HD (сериал, 2012) смотреть онлайн

2012, Ripper Street HD 1 сезон
Драма, Криминал18+

Этот сериал пока недоступен

О сериале

События разворачиваются в Лондоне 1889 года, сразу после громких убийств, совершенных Джеком Потрошителем. Команда детективов расследует преступления, попутно стараясь успокоить панику среди жителей Ист-Энда.

Страна
Великобритания, Ирландия
Жанр
Криминал, Драма, Детектив, Триллер

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Улица потрошителя HD»