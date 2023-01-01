Тысяча ударов
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Тысяча ударов

Тысяча ударов (сериал, 2024) смотреть онлайн

2024, Тысяча ударов 1 сезон
Драма, Исторический18+

Этот сериал пока недоступен

О сериале

Лучшие друзья с Ямайки участвуют в подпольных боксерских поединках в Лондоне. Вскоре противостояние опытному бойцу Шугару Гудсону выходит за пределы ринга.

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Страна
Великобритания
Жанр
Спортивный, Исторический, Драма

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
7.4 IMDb