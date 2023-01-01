Тёмная материя (сериал, 2024) смотреть онлайн
2024, Тёмная материя 1 сезон
Фантастика, Триллеры18+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Физик Джейсон Дессен из Чикаго оказывается в альтернативной версии своей жизни. Чтобы вернуться к семье, он должен будет пройти через ряд параллельных реальностей и столкнуться с альтернативной версией самого себя.
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Информация
СтранаСША
ЖанрыФантастика, Драмы, Триллеры
Рейтинг
- ЯВРежиссёр
Якоб
Вербрюгген
- РДРежиссёр
Роксанн
Доусон
- ЛДРежиссёр
Логан
Джордж
- СХРежиссёр
Селин
Хелд
- ДСАктёр
Джимми
Симпсон
- УСАктёр
Уильям
Смайли
- Актриса
Дженнифер
Коннелли
- Актёр
Джоэл
Эдгертон
- ДОАктёр
Дайо
Окенийи
- Актриса
Аманда
Бругел
- Актёр
Оакс
Фигли
- Актриса
Алиси
Брага
- ММСценарист
Меган
Макдоннел
- ДБПродюсер
Дрю
Брайден
- Продюсер
Джоэл
Эдгертон
- ЭФХудожница
Эми
Фраззини
- ДПХудожница
Джэми
Приммер
- ДСХудожник
Дэвид
С. Бридсон
- ДЛМонтажёр
Джо
Леонард
- ДБМонтажёр
Дэвид
Блэкберн
- ДХКомпозитор
Джейсон
Хилл