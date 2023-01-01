Тёмная материя
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Тёмная материя

Тёмная материя (сериал, 2024) смотреть онлайн

2024, Тёмная материя 1 сезон
Фантастика, Триллеры18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Физик Джейсон Дессен из Чикаго оказывается в альтернативной версии своей жизни. Чтобы вернуться к семье, он должен будет пройти через ряд параллельных реальностей и столкнуться с альтернативной версией самого себя.

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