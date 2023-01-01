Трагедия в Уэйко
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Трагедия в Уэйко

Трагедия в Уэйко (сериал, 2018) смотреть онлайн

8.62018, Waco 1 сезон
Триллеры, Криминал18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Действие мини-сериала, основанного на реальных событиях, разворачивается в техасской глуши в 1993 году. ATF подозревает местную секту «Ветвь Давида» в незаконном хранении автоматического оружия. Штурм ранчо приводит к последствиям чудовищным как для сектантов, так и для законников.

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Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Трагедия в Уэйко»

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