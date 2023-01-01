Top Dog Prospect 16
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Top Dog Prospect 16

Top Dog Prospect 16 (сериал, 2024) смотреть онлайн

8.82024, Top Dog Prospect 16 1 сезон
Спорт18+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Турниры Top Dog Prospect остаются площадкой, где молодые и горячие бойцы могут показать себя, а проверенные ветераны могут вернуться после травм или поражений. В главном событии 16-го турнира нас ждёт противостояние одного из самых медийных бойцов лиги — Николая «Чибиса» Чибисова и хладнокровного Зейнала Psycho Гасанова!

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Спорт

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