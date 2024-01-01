Top Dog Prospect 16 (сериал, 2024) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн бесплатно

Турниры Top Dog Prospect остаются площадкой, где молодые и горячие бойцы могут показать себя, а проверенные ветераны могут вернуться после травм или поражений. В главном событии 16-го турнира нас ждёт противостояние одного из самых медийных бойцов лиги — Николая «Чибиса» Чибисова и хладнокровного Зейнала Psycho Гасанова!



