Top Dog Prospect 16 (сериал, 2024) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

8.82024, Амбарцумян vs Халматов
Спортивный18+

О сериале

Турниры Top Dog Prospect остаются площадкой, где молодые и горячие бойцы могут показать себя, а проверенные ветераны могут вернуться после травм или поражений. В главном событии 16-го турнира нас ждёт противостояние одного из самых медийных бойцов лиги — Николая «Чибиса» Чибисова и хладнокровного Зейнала Psycho Гасанова!

Спортивный
17 мин / 00:17

