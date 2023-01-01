Типа счастье
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Типа счастье

Типа счастье (сериал, 2015) смотреть онлайн

2015, Happyish 1 сезон
Драмы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Том Уэйн перешагнул порог зрелости и находится ближе к смерти, чем к рождению. А позади уже подбираются молодые конкуренты за "место под солнцем". Кажется, мир окончательно сошел с ума, и в нем нет места Тому, который хочет вновь обрести цель в жизни, стать счастливым и беспечным.

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Информация

Страна
США
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Типа счастье»

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