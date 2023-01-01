Темпл
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Темпл
8.72019, Temple 2 сезона
Триллеры, Зарубежные18+

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Темпл (сериал, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

В ремейке норвежского сериала «Валькирия» Марк Стронг играет хирурга, открывающего нелегальную клинику, а Кэрис ван Хаутен — его тяжелобольную жену, ради которой всe это сомнительное предприятие и затевается. Эдакие «Во все тяжкие» от мира медицины, но с более спокойной интонацией. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.

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Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Темпл»

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