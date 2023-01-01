Стража (сериал, 2017) смотреть онлайн бесплатно
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- 18+59 мин
Стража
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+61 мин
Стража
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
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Стража
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
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Стража
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
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Стража
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
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Стража
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+60 мин
Стража
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
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Стража
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�Стража
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
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Стража
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
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Стража
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
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Стража
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 18+59 мин
Стража
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 18+60 мин
Стража
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 18+59 мин
Стража
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 18+58 мин
Стража
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
Сюжет
Жертвы судебного произвола борются с беззаконием и коррупцией. Корейский криминальный триллер в духе «Хилера».
После череды преступлений родственники шести жертв, не связанных друг с другом, сталкиваются с бездействием правоохранительных органов: виновные до сих пор на свободе. Поэтому близкие погибших решают начать самостоятельное расследование. Совершенно непохожих друг на друга людей объединяет общая трагедия и желание добиться справедливости. Так, в одной команде оказываются подозрительный и хитрый прокурор Ян и его коллега-идеалист Ким, отчаянная сотрудница полиции Джо и безрассудный хакер Гонг, девушка-социофоб Сео и священнослужитель Ли. Спустя некоторое время становится очевидно, что истории жертв связаны между собой. Смогут ли народные мстители распутать череду преступлений и наказать виновных?
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