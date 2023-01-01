Стража (сериал, 2017) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Жертвы судебного произвола борются с беззаконием и коррупцией. Корейский криминальный триллер в духе «Хилера».



После череды преступлений родственники шести жертв, не связанных друг с другом, сталкиваются с бездействием правоохранительных органов: виновные до сих пор на свободе. Поэтому близкие погибших решают начать самостоятельное расследование. Совершенно непохожих друг на друга людей объединяет общая трагедия и желание добиться справедливости. Так, в одной команде оказываются подозрительный и хитрый прокурор Ян и его коллега-идеалист Ким, отчаянная сотрудница полиции Джо и безрассудный хакер Гонг, девушка-социофоб Сео и священнослужитель Ли. Спустя некоторое время становится очевидно, что истории жертв связаны между собой. Смогут ли народные мстители распутать череду преступлений и наказать виновных?



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