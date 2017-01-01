Стража. Сезон 1. Серия 3
Стража (сериал, 2017) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

9.02017, Pasukkun
Боевик, Драма18+

О сериале

Несколько человек потеряли близких с результате совершения преступлений, а виновные так и не были наказаны. Пострадавшие формируют организацию, чтобы вершить правосудие самостоятельно.

Страна
Южная Корея
Жанр
Боевик, Криминал, Драма, Триллер
Время
57 мин / 00:57

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.6 IMDb