Стража (сериал, 2017) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн

О сериале
Несколько человек потеряли близких с результате совершения преступлений, а виновные так и не были наказаны. Пострадавшие формируют организацию, чтобы вершить правосудие самостоятельно.
СтранаЮжная Корея
ЖанрБоевик, Криминал, Драма, Триллер
Время58 мин / 00:58
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
7.6 IMDb