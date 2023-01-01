Спаси меня
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Спаси меня

Спаси меня (сериал, 2018) смотреть онлайн

2018, Save Me 2 сезона
Драмы, Детективы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Британский криминальный проект, обыгрывающий клише современных триллеров. Главный герой — простой лондонский работяга Нелли, давно не видевший родную дочь. Однажды ее похищают, и теперь отец, годами пренебрегавший родительскими обязанностями, решает вернуть ребенка во что бы то ни стало. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.

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Рейтинг

6.6 КиноПоиск
7.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Спаси меня»

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