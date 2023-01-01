Сорвиголова
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Сорвиголова (сериал, 2015) смотреть онлайн

2015, Сорвиголова 1 сезон
Фантастика, Боевики18+

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Сюжет

В результате несчастного случая юный Мэтт Мердок теряет зрение, но зато все остальные его чувства усиливаются в десятки раз. Повзрослев, Мердок понимает, что хочет посвятить свою жизнь защите людей и борьбе с преступностью. Днем он — успешный адвокат, а ночью — мститель в маске по прозвищу Сорвиголова.

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