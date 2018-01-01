Wink
Сады слез
Актёры и съёмочная группа сериала «Сады слез»

Актёры и съёмочная группа сериала «Сады слез»

Режиссёры

Юрий Попович

Режиссёр

Актёры

Мария Палей

АктрисаНаталья Ростовцева
Алим Хоконов

АктёрМевлют Демир
Сергей Шароватов

АктёрИгорь Бушманов
Сергей Иванюк

АктёрАнтон Резников
Елена Мольченко

АктрисаЭлма-ханым
Михаил Свито

АктёрЭкрем
Елизавета Ильевская

АктрисаАйгуль
Ольга Дятловская

АктрисаЖанна Резникова
Светлана Соколовская

АктрисаАлла

Сценаристы

Карен Газарян

Сценарист

Продюсеры

Марина Хрипунова

Продюсер
Ирина Босова

Продюсер
Ирина Путятина

Продюсер
Лилия Ковалевич

Продюсер
Вероника Полтавец

Продюсер
Греник Петросян

Продюсер

Операторы

Андрей Капранов

Оператор

Композиторы

Александр Маев

Композитор
Максим Кошеваров

Композитор