Родители
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Родители (сериал, 2010) смотреть онлайн

2010, Parenthood 2 сезона
Драмы, Комедии12+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Саре с двумя детьми из-за материальных трудностей пришлось переехать из Фресно в Беркли, в домик родителей. Там до сих пор живут ее сестра с братьями, каждый из которых борется со своими собственными проблемами.

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Рейтинг

7.8 КиноПоиск
8.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Родители»

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