Проклятая недвижимость (сериал, 2021) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Риэлтерское агентство «Дэбак» занимается проблемной недвижимостью — зданиями, в которых обитают призраки и злые духи. Владелица агентства — потомственный экзорцист Хон Джи А. Девушка за словом в карман не лезет, а если что, может и врезать хорошенько. Очередное расследование сталкивает ее с мошенником О Ин-бомом, который совершенно не верит в призраков, но умеет на них зарабатывать.



Герои начинают работать вместе, пытаясь раскрыть тайну гибели своих родных 20 лет назад.



Все сезоны сериала Проклятая недвижимость смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.