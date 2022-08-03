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Проклятая недвижимость
1-й сезон

Проклятая недвижимость (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн

9.22021, Sell your haunted house (Daebakbudongsan) 16 серий
Детектив, Фэнтези16+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Агент по недвижимости занимается изгнанием духов из разных мест.

Страна
Южная Корея
Жанр
Фэнтези, Детектив

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
7.6 IMDb