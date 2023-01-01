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Проклятая недвижимость
Актёры и съёмочная группа сериала «Проклятая недвижимость»

Актёры и съёмочная группа сериала «Проклятая недвижимость»

Режиссёры

Пак Чин-сок

Пак Чин-сок

Park Jin-seok
Режиссёр

Актёры

Чан На-ра

Чан На-ра

Jang Na-ra
АктрисаHong Ji-ah
Чон Ён-хва

Чон Ён-хва

Jeong Yong-hwa
АктёрOh In-beom
Кан Хон-сок

Кан Хон-сок

Kang Hong-seok
АктёрChief Heo
Ан Гиль-ган

Ан Гиль-ган

An Gil-gang
АктёрDo Hak-seong
Кан Маль-гым

Кан Маль-гым

Kang Mal-geum
АктрисаDeputy director Joo
Хо Дон-вон

Хо Дон-вон

Heo Dong-won
АктёрKim Tae-jin
Пэк Ын-хе

Пэк Ын-хе

Baek Eun-hye
АктрисаHong Mi-jin
Пэк Чи-вон

Пэк Чи-вон

Baek Ji-won
АктрисаLee Eun-hye
Чхве У-сон

Чхве У-сон

Choi Woo-seong
АктёрYeong-mae
Пак Чин-су

Пак Чин-су

Park Jin-soo
АктёрEun-byeol's father

Сценаристы

Ха Су-джин

Ха Су-джин

Ha Soo-jin
Сценарист
Чон Ён-со

Чон Ён-со

Jeong Yeon-seo
Сценарист
Ли Ён-хва

Ли Ён-хва

Lee Yeong-hwa
Сценарист