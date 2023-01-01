WinkСериалыПроклятая недвижимостьАктёры и съёмочная группа сериала «Проклятая недвижимость»
Актёры и съёмочная группа сериала «Проклятая недвижимость»
Режиссёры
Актёры
АктрисаHong Ji-ah
Чан На-раJang Na-ra
АктёрOh In-beom
Чон Ён-хваJeong Yong-hwa
АктёрChief Heo
Кан Хон-сокKang Hong-seok
АктёрDo Hak-seong
Ан Гиль-ганAn Gil-gang
АктрисаDeputy director Joo
Кан Маль-гымKang Mal-geum
АктёрKim Tae-jin
Хо Дон-вонHeo Dong-won
АктрисаHong Mi-jin
Пэк Ын-хеBaek Eun-hye
АктрисаLee Eun-hye
Пэк Чи-вонBaek Ji-won
АктёрYeong-mae
Чхве У-сонChoi Woo-seong
АктёрEun-byeol's father