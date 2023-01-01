Приключения кота Леопольда
Wink
Детям
Приключения кота Леопольда

Приключения кота Леопольда (мультсериал, 1975) смотреть онлайн

8.91975, Приключения кота Леопольда 1 сезон
Мультсериалы6+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Хитовый советский мультсериал, который учит детей быть добрыми и вежливыми. Кот Леопольд не курит, не пьет, не ругается и призывает всех к миролюбию, чем очень раздражает пару шкодливых мышей. Они то и дело провоцируют Леопольда, но он не звереет и остается культурным в любой ситуации.

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Информация

Страна
СССР
Жанры
Мультсериалы

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Приключения кота Леопольда»

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