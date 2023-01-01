6.82019, Perpetual Grace, LTD 1 сезон
Триллеры, Детективы18+
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Предприятие «Божий дар» (сериал, 2019) смотреть онлайн
Сюжет
Джимми Сипсон и Бен Кингсли в авантюрном сериале о схватке мошенников в провинции.
Аферист Джеймс выбрал своей жертвой пожилого пастора провинциальной церкви. Но скоро ему придется пожалеть об этом выборе — пастор и его жена оказываются совсем не теми добродушными простаками, какими могут показаться на первый взгляд. Они годами обманывали паству и построили свою специфическую религиозную общину ради того, чтобы вытягивать деньги из доверчивых прихожан. Но теперь лже-проповедника ждет ожесточенная схватка с тем, кто сам привык использовать других ради собственной выгоды.
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Информация
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
7.6 IMDb
- СКРежиссёр
Стивен
Конрад
- ДУРежиссёр
Джим
Уайтакер
- Актёр
Бен
Кингсли
- ДСАктёр
Джимми
Симпсон
- Актёр
Луис
Гусман
- ДХАктёр
Дэймон
Херриман
- ККАктёр
Крис
Конрад
- Актриса
Джеки
Уивер
- ТОАктёр
Терри
О’Куинн
- ДУАктёр
Дэш
Уильямс
- СКСценарист
Стивен
Конрад
- БТСценарист
Брюс
Террис
- Продюсер
Тодд
Блэк
- Продюсер
Джейсон
Блюменталь
- СКПродюсер
Стивен
Конрад
- ДФПродюсер
Дэниэл
Фриш
- КДМонтажёр
Кевин
Д. Росс
- КММонтажёр
Крис
Маккалеб
- НХОператор
Николь
Хирш Уайтакер
- ДУОператор
Джим
Уайтакер
- АВКомпозитор
Алекс
Вурман