Предприятие «Божий дар»
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Предприятие «Божий дар»
6.82019, Perpetual Grace, LTD 1 сезон
Триллеры, Детективы18+

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Предприятие «Божий дар» (сериал, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Джимми Сипсон и Бен Кингсли в авантюрном сериале о схватке мошенников в провинции.

Аферист Джеймс выбрал своей жертвой пожилого пастора провинциальной церкви. Но скоро ему придется пожалеть об этом выборе — пастор и его жена оказываются совсем не теми добродушными простаками, какими могут показаться на первый взгляд. Они годами обманывали паству и построили свою специфическую религиозную общину ради того, чтобы вытягивать деньги из доверчивых прихожан. Но теперь лже-проповедника ждет ожесточенная схватка с тем, кто сам привык использовать других ради собственной выгоды.

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Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Предприятие «Божий дар»»

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