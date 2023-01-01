Предприятие «Божий дар» (сериал, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Джимми Сипсон и Бен Кингсли в авантюрном сериале о схватке мошенников в провинции.



Аферист Джеймс выбрал своей жертвой пожилого пастора провинциальной церкви. Но скоро ему придется пожалеть об этом выборе — пастор и его жена оказываются совсем не теми добродушными простаками, какими могут показаться на первый взгляд. Они годами обманывали паству и построили свою специфическую религиозную общину ради того, чтобы вытягивать деньги из доверчивых прихожан. Но теперь лже-проповедника ждет ожесточенная схватка с тем, кто сам привык использовать других ради собственной выгоды.



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