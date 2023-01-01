Правда о деле Гарри Квеберта
Wink
Сериалы
Правда о деле Гарри Квеберта

Правда о деле Гарри Квеберта (Сериал, 2018 год) смотреть онлайн

9.02018, The Truth About the Harry Quebert Affair 1 сезон
Драмы, Криминал18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Детективный мини-сериал в духе «Твин Пикса». Во дворе писателя Гарри Квеберта находят останки пропавшей 15-летней Нолы Келлерган. Когда выясняется, что у Гарри были отношения с убитой, он становится главным подозреваемым в ее смерти. Студент Квеберта решает доказать его невиновность.

Все сезоны сериала Правда о деле Гарри Квеберта смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Правда о деле Гарри Квеберта»

Всё