Правда о деле Гарри Квеберта (Сериал, 2018 год) смотреть онлайн

Сюжет

Детективный мини-сериал в духе «Твин Пикса». Во дворе писателя Гарри Квеберта находят останки пропавшей 15-летней Нолы Келлерган. Когда выясняется, что у Гарри были отношения с убитой, он становится главным подозреваемым в ее смерти. Студент Квеберта решает доказать его невиновность.



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