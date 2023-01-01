Последний довод
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Последний довод

Последний довод (сериал, 2017) смотреть онлайн

2017, Последний довод 1 сезон
Детективы, Мелодрамы12+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Юлия Богатырева – успешный адвокат и счастливая женщина, которая живет с любимым мужем и воспитывает дочь. Сказка заканчивается в одночасье, когда супруг Юлии умирает в автокатастрофе. Героиня впадает в депрессию и теряет работу, а свекровь пытается лишить ее родительских прав.

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Актёры и съёмочная группа сериала «Последний довод»

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