Под прикрытием (2015) (сериал, 2015) смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
- 18+65 мин
Под прикрытием (2015)
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+62 мин
Под прикрытием (2015)
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+61 мин
Под прикрытием (2015)
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+67 мин
Под прикрытием (2015)
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+65 мин
Под прикрытием (2015)
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+61 мин
Под прикрытием (2015)
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+62 мин
Под прикрытием (2015)
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+59 мин
Под прикрытием (2015)
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 18+59 мин
Под прикрытием (2015)
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 18+61 мин
Под прикрытием (2015)
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 18+61 мин
Под прикрытием (2015)
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 18+58 мин
Под прикрытием (2015)
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 18+58 мин
Под прикрытием (2015)
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 18+59 мин
Под прикрытием (2015)
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 18+65 мин
Под прикрытием (2015)
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 18+61 мин
Под прикрытием (2015)
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
Сюжет
«Под прикрытием» — это южнокорейский криминальный драматический сериал, выпущенный в 2015 году. Созданный по сценарию Пак Хе-гён, сериал рассказывает историю группы секретных агентов, работающих под прикрытием, чтобы разоблачить коррупцию в высших эшелонах власти.
Действие сериала разворачивается в современном Сеуле и его окрестностях, где герои сталкиваются с опасностями на каждом шагу. Команде агентов, возглавляемой опытным и загадочным Со Чхан-у, поручено раскрыть заговор, связанный с контрабандой оружия. Вместе со своими коллегами Чон Сан-хёком и Ким Джун-ён, Чхан-у должен проникнуть в мир коррупции и предательства, чтобы раскрыть правду и восстановить справедливость.
Сериал «Под прикрытием» 2015 года предлагает захватывающий и напряженный сюжет, в котором герои сталкиваются с моральными дилеммами и рисками, и затрагивает такие темы, как личная ответственность и последствия принятия решений.
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