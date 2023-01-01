Под прикрытием (2015) (сериал, 2015) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

«Под прикрытием» — это южнокорейский криминальный драматический сериал, выпущенный в 2015 году. Созданный по сценарию Пак Хе-гён, сериал рассказывает историю группы секретных агентов, работающих под прикрытием, чтобы разоблачить коррупцию в высших эшелонах власти.



Действие сериала разворачивается в современном Сеуле и его окрестностях, где герои сталкиваются с опасностями на каждом шагу. Команде агентов, возглавляемой опытным и загадочным Со Чхан-у, поручено раскрыть заговор, связанный с контрабандой оружия. Вместе со своими коллегами Чон Сан-хёком и Ким Джун-ён, Чхан-у должен проникнуть в мир коррупции и предательства, чтобы раскрыть правду и восстановить справедливость.



Сериал «Под прикрытием» 2015 года предлагает захватывающий и напряженный сюжет, в котором герои сталкиваются с моральными дилеммами и рисками, и затрагивает такие темы, как личная ответственность и последствия принятия решений.





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