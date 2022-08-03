Под прикрытием (2015) (сериал, 2015) сезон 1 серия 16 смотреть онлайн бесплатно

Под прикрытием. Сезон 1. Серия 16
Под прикрытием (2015)
Под прикрытием (2015)

8.72015, Sinbuneul sumgyeora
Триллер, Криминал18+

Для поимки опасных преступников формируется следственный отдел детективов под прикрытием. Их методы включают прослушивание телефонных разговоров, мониторинг связей и глубокое внедрение в группировки. Чха Гон-у – бывший член SEAL и SWAT. Его главная цель – месть за смерть своей подруги. Он преследует еe скрытно и упорно. Чан Му-вон – принципиальный и проницательный лидер команды. Чан Мин-джу – специалист по маскировке, психоанализу и боевым искусствам. Чхве Тхэ-пхeн – главный сборщик информации. Его каналы связи вызывают сомнения, но информация, добытая им, самая ценная.

