Под прикрытием (2015) (сериал, 2015) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн бесплатно

Под прикрытием. Сезон 1. Серия 5
Wink
Сериалы
Под прикрытием (2015)
1-й сезон
5-я серия

8.62015, Sinbuneul sumgyeora
Триллер, Детектив18+

Для поимки опасных преступников формируется следственный отдел детективов под прикрытием. Их методы включают прослушивание телефонных разговоров, мониторинг связей и глубокое внедрение в группировки. Чха Гон-у – бывший член SEAL и SWAT. Его главная цель – месть за смерть своей подруги. Он преследует еe скрытно и упорно. Чан Му-вон – принципиальный и проницательный лидер команды. Чан Мин-джу – специалист по маскировке, психоанализу и боевым искусствам. Чхве Тхэ-пхeн – главный сборщик информации. Его каналы связи вызывают сомнения, но информация, добытая им, самая ценная.

Страна
Южная Корея
Жанр
Криминал, Детектив, Триллер
Качество
Full HD
Время
64 мин / 01:04

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
8.9 IMDb