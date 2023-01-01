Питер Пэн (1987) (сериал, 1987) смотреть онлайн
7.01987, Питер Пэн (1987) 1 сезон
Фэнтези, Семейные12+
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Сюжет
Далеко-далеко в море находится остров Нетинебудет, где живут потерянные мальчишки, возглавляемые Питером Пэном. Остров чудес, где есть все, о чем только могут мечтать маленькие сорванцы: горы и море, индейцы, русалки, пираты, настоящие друзья и настоящие враги...
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Информация
СтранаСССР
ЖанрыСемейные, Приключения, Фэнтези
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
7.5 IMDb
- Режиссёр
Леонид
Нечаев
- СВАктёр
Сергей
Власов
- КЧАктриса
Катерина
Черненко
- ЕКАктриса
Елена
Камбурова
- ЕПАктриса
Елена
Попкова
- НПАктриса
Наталья
Прошунина
- АТАктёр
Александр
Трофимов
- ЛУАктёр
Лембит
Ульфсак
- ЕБАктёр
Евгений
Булат
- ДЗАктёр
Денис
Зайцев
- ВМАктёр
Валерий
Мороз
- ДМСценарист
Дж.
М. Барри
- ЕБСценарист
Елена
Баринова
- ТКАктриса дубляжа
Татьяна
Канаева
- ТААктриса дубляжа
Татьяна
Аксюта
- НСХудожница
Наталья
Сардарова
- АКОператор
Анатолий
Калашников
- ИЕКомпозитор
Игорь
Ефремов