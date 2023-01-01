Падающая звезда (сериал, 2022) смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
- 16+57 мин
Падающая звезда
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+60 мин
Падающая звезда
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+59 мин
Падающая звезда
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 16+57 мин
Падающая звезда
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 16+60 мин
Падающая звезда
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 16+61 мин
Падающая звезда
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 16+61 мин
Падающая звезда
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 16+60 мин
Падающая звезда
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 16+59 мин
Падающая звезда
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 16+59 мин
Падающая звезда
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 16+62 мин
Падающая звезда
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 16+57 мин
Падающая звезда
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 16+61 мин
Падающая звезда
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 16+61 мин
Падающая звезда
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 16+59 мин
Падающая звезда
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 16+57 мин
Падающая звезда
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
Сюжет
Главная героиня О Хан Бель – руководитель отдела развлекательного агентства. Она занимается тем, что «подчищает» за популярными звездами: вовремя удаляет провокационные статьи, налаживает общение с фанатами и т. д. Ее работа – очень интересная, но она отнимает много времени, и у молодой симпатичной девушки его практически не остается на личную жизнь. Еще у нее заклятый враг – Гон Тэ Сон, – красавец актер, любимец многих, с незапятнанной репутацией. Парочка и дня не может провести, чтобы не поссориться. И однажды оба поймут, что за всеми этими перепалками скрываются совсем другие чувства.
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Информация
СтранаЮжная Корея
ЖанрыКомедии, Мелодрамы
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
7.6 IMDb