Падающая звезда (сериал, 2022) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Главная героиня О Хан Бель – руководитель отдела развлекательного агентства. Она занимается тем, что «подчищает» за популярными звездами: вовремя удаляет провокационные статьи, налаживает общение с фанатами и т. д. Ее работа – очень интересная, но она отнимает много времени, и у молодой симпатичной девушки его практически не остается на личную жизнь. Еще у нее заклятый враг – Гон Тэ Сон, – красавец актер, любимец многих, с незапятнанной репутацией. Парочка и дня не может провести, чтобы не поссориться. И однажды оба поймут, что за всеми этими перепалками скрываются совсем другие чувства.



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