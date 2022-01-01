WinkСериалыПадающая звезда1-й сезон12-я серия
9.32022, Byeolttongbyeol
Мелодрама, Комедия16+
Эта серия пока недоступна
Падающая звезда (сериал, 2022) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн
О сериале
История о знаменитостях, которые сияют ярче звёзд, и о людях, которые разгребают за ними бардак.
Сериал Падающая звезда 1 сезон 12 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаЮжная Корея
ЖанрКомедия, Мелодрама
Время56 мин / 00:56
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
7.6 IMDb