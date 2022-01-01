Падающая звезда. Сезон 1. Серия 13
Wink
Сериалы
Падающая звезда
1-й сезон
13-я серия
9.32022, Byeolttongbyeol
Мелодрама, Комедия16+

Эта серия пока недоступна

Падающая звезда (сериал, 2022) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн

О сериале

История о знаменитостях, которые сияют ярче звёзд, и о людях, которые разгребают за ними бардак.

Сериал Падающая звезда 1 сезон 13 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Южная Корея
Жанр
Комедия, Мелодрама
Время
60 мин / 01:00

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
7.6 IMDb