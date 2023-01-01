Оттенки греха
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Оттенки греха

Оттенки греха (сериал, 2015) смотреть онлайн

8.52015, Schuld 2 сезона
Криминал, Триллеры18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Каким бы ни был мотив преступления и как бы запутано оно ни было, всe сводится к различным оттенкам вины. И адвокат защиты должен склонить чашу весов правосудия в пользу своих клиентов, независимо от того, насколько они виновны.

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Рейтинг

6.6 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Оттенки греха»

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