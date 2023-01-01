Оранжевая корова. Музыкальное видео (мультсериал, 2019) смотреть онлайн
7.62019, Оранжевая корова. Музыкальное видео 1 сезон
Мультсериалы, Для самых маленьких0+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Герои сериала — телята Бо и Зо, их родители и многочисленные друзья. Как и в реальной жизни дети ищут приключений и попадают в самые разные ситуации — от смешных до опасных, но всe всегда заканчивается хорошо, потому что рядом с ними есть надежные и понимающие взрослые.
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Информация
СтранаРоссия
ЖанрыМультсериалы, Для самых маленьких
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
7.8 IMDb
- ЕЧРежиссёр
Елена
Чернова
- КСРежиссёр
Катерина
Савчук
- СГРежиссёр
Савва
Голубков
- ТЧРежиссёр
Татьяна
Чернилевская
- АБАктёр
Александр
Бейлерян
- ЕУАктриса
Екатерина
Усачёва
- ВШАктриса
Валерия
Шевченко
- Актёр
Фёдор
Парамонов
- МЛАктриса
Марфа
Литвиненко
- МХАктриса
Мария
Хамидуллина
- ЛБАктриса
Лариса
Брохман
- Актёр
Владимир
Антоник
- АПАктёр
Александра
Политик
- ЕФАктриса
Ева
Финкельштейн
- ЕЧСценарист
Елена
Чернова
- МБСценарист
Мария
Большакова
- ИКСценарист
Иордан
Кефалиди
- АОСценарист
Алена
Оятьева
- АЗКомпозитор
Александр
Зацепин