Оранжевая корова. Музыкальное видео (мультсериал, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Герои сериала — телята Бо и Зо, их родители и многочисленные друзья. Как и в реальной жизни дети ищут приключений и попадают в самые разные ситуации — от смешных до опасных, но всe всегда заканчивается хорошо, потому что рядом с ними есть надежные и понимающие взрослые.



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